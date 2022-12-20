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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 8:09

В Брасовском районе иномарка врезалась в дерево

Пострадали 51-летний водитель и 42-летняя пассажирка
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брасовском районе иномарка врезалась в дерево. ДТП произошло 19 декабря около семи часов утра на 420 километре дороги М-3 Украина «Москва-Калуга-Брянск». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 51-летний водитель «Опель Астра» не справился с управлением. Как объяснил он сам, из-за плохого самочувствия. В результате машина врезалась в ограждение, а затем угодила в кювет, где врезалась в дерево.

- В ДТП водитель получил перелом поясничного позвонка, - говорят в Госавтоинспекции. – 42-летняя женщина-перелом грудины. Мужчину госпитализировали, а пассажирка от госпитализации отказалась.