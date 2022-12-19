Брянский пловец Илья Бородин завоевал две золотые медали на Кубке Сальникова

Фото: Центр спортивной подготовки Брянской области.

Брянский пловец Илья Бородин завоевал две золотые медали на XVI международном «Кубке Владимира Сальникова». Соревнования проходили с 16 по 18 декабря в центре водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге, сообщают в Центре спортивной подготовки Брянской области.

На дистанции вышли около 300 участников. Среди них 250 лучших спортсменов по официальному рейтингу Всероссийской федерации плавания.

Ильи Бородин сначала выиграл дистанцию 400 метров комплексным плаванием. Но остался недовольным результатом.

- Хотелось сегодня показать время, близкое к рекорду мира, но, наверное, не получилось, - сказал спортсмен. - Посмотрим, с тренером проанализируем. яжеловато было плыть в одиночку. Но нужно и это уметь. Если в одиночку будешь справляться, то с соперниками будет намного легче.

На дистанции 200 метром «комплексом» Илья также вышел победителем.