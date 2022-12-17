Фото: Клинцовская городская администрация.

Гранатометчик из брянских Клинцов Виталий Капустин погиб во время спецоперации на Украине. Его жизнь оборвалась в 54 года, сообщают в Клинцовской горадминистрации.

Боец погиб 12 ноября, выполняя боевую задачу. За месяц до гибели он поступил на военную службу по контракту на шесть месяцев. Он служил гарнатометчиком отделения стрелкового взвода стрелкового батальона воронежской части.

Военнослужащий героически погиб при исполнении воинского долга. Указом Президента Российской Федерации Виталия Капустина наградили Орденом Мужества посмертно.

Виталий Капустин родился в 1968 году в Клинцах. В родном городе окончил текстильный техникум по специальности «техник-технолог». В 1986 – 1988 годах проходил срочную военную службу.

Дату и время прощания с Виталием Капустина объявят позже.