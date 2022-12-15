Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске при столкновении двух легковушек ранена 37-летняя автомобилистка. ДТП произошло 14 декабря около 10 утра на улице Делегатской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летняя автомобилистка за рулем «Форд Фокус» ехала со стороны улицы Бежицкой в сторону улицы Сахарова. Она не справилась с управлением и выскочила на встречную полосу движения, где врезалась автомобиль «Лада-111760».

- В ДТП водитель «Лады» получила ушиб колена, левого плеча и головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Также в салоне этой машины находился 12-летний мальчик. После осмотра медработниками его отпустили домой без назначения лечения.