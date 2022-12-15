Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске пьяный сын в ссоре задушил мать. 51-летний житель города стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, ночью 10 декабря этого года пьяный мужчина находился в своей квартире в многоквартирном доме по улице Димитрова в Володарском районе.

Между ним и его матерью вспыхнула ссора. В гневе сын несколько раз ударил ее руками и ногами по телу, голове, рукам и ногам. А после задушил веревкой с ювелирным украшением

На месте происшествия провели осмотр, изъяли значимые для расследования вещи и предметы.

- Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве, - говорят в Следственном Комитете. – Сейчас мужчина находится под стражей.