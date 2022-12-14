Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Дятьковском районе при столкновении двух легковушек погиб 41-летний водитель. ДТП произошло 14 декабря около семи часов утра на 24 километре дороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Киа» ехал со стороны Брянска в направлении Дятькова. Он не справился с управлением и выскочил на встречную полосу движения, где врезался в автомобиль «Лада-212140», которым управлял 41-летний мужчина. Он двигался во встречном направлении.

- В ДТП водитель «Лады» от полученных травм умер на месте, - говорят в Госавтоинспекции. – Водитель «Киа» после осмотра врача отпустили с назначением лечения.