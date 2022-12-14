В Брянске осудят за халатность замдиректора объединения парков культуры и отдыха

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске осудят за халатность замдиректора Городского объединения парков культуры и отдыха. Чиновник стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что обвиняемый, будучи ответственным за обследование парковой территории в Бежицком районе на предмет технической исправности и безопасности инфраструктуры места отдыха жителей областного центра, зная о нахождении в парке опасного для жизни и здоровья людей металлического забора, не обеспечил его реконструкцию, демонтаж, а также запрет нахождения посетителей в этом месте.

Из-за бездействия чиновника вечером 9 июня 2021 года секция забора упала на несовершеннолетнего и причинили тяжкий вред его здоровью.

- Расследование завершили, - говорят в Следственном Комитете. – Уголовное дело передали в суд. Виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.