Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске двоих иностранцев осудят за распространение наркотиков, нападение на полицейских и дачу взятки. Фигурантами уголовного дела стали 32-летний и 26-летний граждане иностранного государства. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в совершении нескольких покушений на незаконный сбыт и нескольких незаконных сбытов наркотических средств в значительном и крупном размерах, в применении насилия в отношении сотрудников полиции и даче взятки полицейским в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что обвиняемые проживали в Москве. В мае этого года они на машине приехали в Брянск для распространения с помощью «закладок» в областном центре и Брянской области имеющихся у них наркотических средств и оповещении конечных потребителей с использованием мессенджера о местах расположения наркотиков.

- Днем 12 мая противозаконную деятельность злоумышленников пресекли оперативными сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску, - говорят в Следственном Комитете. - Во время задержания иностранные граждане оказали полицейским сопротивление и нанесли им удары ногами и рукам по различным частям тела.

Когда их сопротивление подавили, один из них предложил оперативным сотрудникам взятку в размере 1 миллион, чтобы избежать уголовной ответственности.

Позже, прибывшим на место происшествия представителям руководства УМВД России по городу Брянску, другой задержанный предложил взятку в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. Он передал им банковские карты, на которых было больше500 тысяч рублей и кодами доступа для получения наличных в банкомате в качестве части взятки.

Полицейские от взятки отказались.

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что в начале мая 2022 года один из обвиняемых также попытался сбыть наркотическое средство на территории города Пензы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска.