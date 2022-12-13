В брянских Клинцах у водителя конфисковали машину за пьяную езду. 60-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что мужчина управлял автомобилем «Форд Транзит» пьяным. Его остановили для проверки документов автоинспекторы. Сотрудники ДПС внешне поняли, что водитель пьян. Об этом говорили запах изо рта и несвязная речь.

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заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев. – говорят в прокуратуре. – Кроме того, автомобиль конфисковали в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.