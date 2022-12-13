В Брасовском районе КАМАЗ врезался в самосвал

В Брасовсокм районе КАМАЗ врезался в самосвал. ДТП произошло 12 декабря около трех часов дня на 437 километре дороги Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель атомобиля КАМАЗ с полуприцепом ехал в направлении Севска. Он не учел дистанцию и врезался в самосвал «Шакман» под управлением 40-летнего мужчины. Он двигался в попутном направлении.

- В ДТП 40-летний водитель самосвала получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб шейного отдела позвоночника, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.