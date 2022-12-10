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НовостиОбщество10 декабря 2022 12:24

Брянский ансамбль «Бабкины внуки» записал новую песню

Работа над композицией «Родному» шла девять месяцев
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: из личного архива Владимира ЛАТЕНКОВА.

Фото: из личного архива Владимира ЛАТЕНКОВА.

Брянский ансамбль «Бабкины внуки» записал новую песню под названием «Родному». Музыканты работали над композицией девять месяцев. Поэтому вовсе не случайно они шутливо сравнивают появление песни с рождением ребенка.

Композицию руководитель ансамбля Владимир Латенков опубликовал в соцсетях. Песня очень понравилась брянцам. Об этом свидетельствуют комментарии, в которых поклонники группы называют композицию "душевной" и "очень замечательной".

Композиция, действительно, получилась трогательной. Чтобы в этом убедититься, ее всего лишь нужно услышать.