Фото: из личного архива Владимира ЛАТЕНКОВА.

Брянский ансамбль «Бабкины внуки» записал новую песню под названием «Родному». Музыканты работали над композицией девять месяцев. Поэтому вовсе не случайно они шутливо сравнивают появление песни с рождением ребенка.

Композицию руководитель ансамбля Владимир Латенков опубликовал в соцсетях. Песня очень понравилась брянцам. Об этом свидетельствуют комментарии, в которых поклонники группы называют композицию "душевной" и "очень замечательной".

Композиция, действительно, получилась трогательной. Чтобы в этом убедититься, ее всего лишь нужно услышать.