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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:42

Под Брянском на Партизанской поляне открыли памятник разведчику Павлу Судоплатову

Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества, который отмечают 9 декабря
Марина АНТОНОВА
Фото: Брянская областная Дума.

Фото: Брянская областная Дума.

Под Брянском на территории мемориального комплекса "Партизанская поляна" открыли памятник разведчику Павлу Судоплатову. Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества, который отмечают 9 декабря. На церемонии присутствовали губернатор Александр Богомаз, заместитель председателя Российского Военно-исторического общества Николай Овсиенко и другие официальные лица, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Павел Судоплатов родился в Мелитополе. С 1925 года - сотрудник Государственного политического управления при НКВД. Специализировался на украинских националистах, так как хорошо владел как русским, так и украинским языком. В 1938 году ликвидировал лидера украинских националистов Коновальца. В 1940 году огранизовал убийство Льва Троцкого.

В первые месяцы Великой Отечественной войны создал отдельную мотострелковую бригаду особого назначения, в которую вошли чекисты, пограничники и спортсмены. В годы войны Павел Судоплатов был одним из руководителей разведывательной и диверсионной работы на временно оккупированной фашистами советской территории. Он руководил работой знаменитых разведчиков Николая Кузнецова и Дмитрия Медведева.

После смерти Сталина 15 лет провел в заключении. Был реабилитирован в 1992 году.