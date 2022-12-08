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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 7:39

Брянца осудили за покупку наркотиков и оскорбление полицейского

З0-летнего мужчину на три года отправили в колонию
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянских Клинцах местного жителя осудили за покупку наркотиков и оскорбление полицейского. 30-летний мужчина тал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в 2021-2022 годах мужчина купил 7,34 грамма марихуанны и 1,28 грамма а-пирролидиновалероферона . Их он хранил у себя дома.. Запрещенные вещества нашли и изъяли полицейские.

Кроме того, в марте этого года во время проведения медицинского освидетельствования в наркологическом отделении больницы он публично и грубо оскорбил доставившего его туда полицейского.

В суде подсудимый полностью признал свою вину.

- Суд приговори мужчину к трем годам и трем месяцам колонии общего режима, - говорят в прокуратуре. – Приговор в законную силу не вступил.