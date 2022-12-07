В Брянске в 2023 году капитально отремонтируют гимназию №6 в Советском районе. Деньги выделят по программе «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», сообщают в пресс-службе горсовета.

Работы включают, в том числе, и оснащение гимназии мебелью и оборудованием.

В Фокинском районе в план капиатльного ремонта на следующий год включили школу №28.

Напомним, в этом году капитально ремонтируют три школы в Брянске: №60, №5 и №2. Выполнить работы в срок успевают только в одной из них - №60. Во время ремонта детей вместе с учителями перевели в другие образовательные организации.

Работы в трех школах обещают закончить к новому году.