Фото: "Жуковские новости".

В брянской Жуковке перезахоронили останки четырех неизвестных солдат Красной Армии. Останки героев обнаружил в окрестностях деревни Никольская Слобода поисковый отряд «Витязь». Траурная церемония прошла 2 декабря, сообщает издание «Жуковские новости».

Останки перезахоронили на городском кладбище. Неизвестных солдат перезахоронили со всеми почестями.

- Главная задача поискового движения — военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, чтобы на примере павших героев воспитать достойную смену защитникам Отечества, - сказал командир отряда «Витязь» Дмитрий Сычев.

В память о героях объявили минуту молчания. Их останки предали земле под оружейный салют и гимн России