В Брянске отремонтировали 2,1 км дороги на проезде Московском

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске отремонтировали дорогу на проезде Московском. Работы выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обновили участок от проспекта Московского до дома № 8а по переулку Московскому. Протяженность участка ремонта – 2,1 километра . Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Здесь полностью заменили дорожное покрытие, построили новые тротуары там. Где их раньше никогда не было. Также установили новое современное электоросвещение. Сделали заездные карманы для общественного транспорта, установили три новых остановочных павильона.

- Здесь находится много предприятий, на которых работает большое количество людей,- говорят в управлении автомобильных дорог. - Теперь передвигаться по проезду Московскому стало значительно удобнее и безопаснее.