На елке у гипермаркета "Линия" в Советском районе уже начали экономить. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области ограничили продажу и использование пиротехники в новогодние праздники. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, сообщил глава региона Александр Богомаз. На нем присутствовали руководители всех правоохранительных и силовых структур.

Жители области просили запретить фейерверки на прямой линии с губернатором. Решение вынесли исходя из того, что в регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.

- В целях обеспечения личной безопасности граждан, предупреждения посягательств на правопорядок и общественную безопасность в Брянской области ввести ограничения на оптово-розничную продажу, использование и применение организациями и гражданами пиротехнических изделий в период подготовки и проведения новогодних праздников, - отметил Александр Богомаз.

Разрешили использовать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.