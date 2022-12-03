Брянскую областную больницу возглавила Светлана Хандожко

Брянскую областную больницу №1 возглавила Светлана Хандожко. Информация появилась на официальном сайте медицинского учреждения.

До этого Светлана Васильевна была главным врачом в Брянской городской больнице №4. В том числе, и когда больницу перевели в режим работы коронавирусного госпиталя.

Светлана Хандожко родилась 26 ноября 1967 года в красногорском селе Лотаки. После окончания Смоленской государственной медицинской академии в 1993 году и прохождения интернатуры по специальности «Акушерство и гинекология» работала врачом в Родильном доме №2 Брянска.

В марте 2006 года Светлану Хандожко назначили заведующей гинекологическим отделением Брянской городской больницы № 4, в октябре 2009 года - заместителем главного врача по лечебной части. В декабре 2017 года Светлана Васильевна стала главным врачом учреждения.