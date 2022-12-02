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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:42

В брянском Новозыбкове ио заместителя главы администрации назначили Алексея Рожкова

Назначение он получил 1 декабря
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: официальный сайт Новозыбковской городской администрации

Фото: официальный сайт Новозыбковской городской администрации

В брянском Новозыбкове Ио заместителя главы администрации назначили Алексея Рожкова. В должности его утвердили в четверг, 1 декабря. Об этом сообщают на сайте Новзыбковской городской администрации.

Алексей Рожков родом из Новозыбкова. Он окончил Брянскую государственную сельскохозяйственную академию.

Ему довелось работать кочегаром ДЮСШ ГорОНО, декларантом Филиала «Ростэк-Брянск» «Ростэк-Терминал», специалистом по таможенному оформлению, директором МФЦ в Новозыбкове, председателем комитета по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации.