В Брянске заведующую детсадом оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства. Прокуратура провела проверку, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что в сентябре 2021 года заведующая детским садом приняла на работу гражданина, раньше работавшего в должности на государственно гражданской службе. При этом, нарушив закон, не было направлено сообщение о заключении трудового договора с бывшим госслужащим по месту его прежней работы в установленный 10-дневный срок.

- Заведующую детским садом оштрафовали на 20 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. – По прежнему месту работы бывшего госслужащего направили уведомление.