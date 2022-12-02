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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 8:41

В брянском Дятькове автомобилиста осудили за дачу взятки полицейскому

Мужчина пытался откупиться от административной ответственности за пьяную езду
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Дятькове автомобилиста осудили за дачу взятки полицейскому. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Об этом говорят в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В суде установили, что в июле этого года, желая избежать привлечения административной ответственности за пьяную езду, он дважды попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД . В первом случае - в сумме две тысячи рублей 100 рублей, 400 долларов США. Во втором – 40 тысяч рублей. В обоих случаях нарушитель положил деньги в нишу возле коробки передач автомобиля госавтоинспекторов. Но его действия пресекли.

Подсудимый полностью признал свою вину.

- Суд приговорил мужчину к штрафу в 240 тысяч рублей, - говорят в Госавтоинспекции. – Приговор не вступил в законную силу.