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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:17

В Брянской области на трассе М-3 «Украина» движение разрешат по одной полосе

Это связано с проведением ремонтных работ
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области на трассе М-3 «Украина» с 1 по 28 декабря движение будет возможным по одной полосе. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Движение по одной полосе будет осуществляться на участке автомобильной дороги М-3 «Украина», подъезд к городу Брянску км 107+725 – км 116+425(от выезда из города до «Киевской развязки»). Здесь пройдут ремонтные работы.

- Рекомендуем водителям заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать спешки и нарушений Правил дорожного движения, - говорят в Госавтоинспекции.