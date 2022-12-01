Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске вручили ключи от новых троллейбусов. Торжественная церемония прошла на площади Ленина утром 1 декабря. Здесь выстроились 14 троллейбусов марки "Адмирал", раскрашенные в цвета российского флага, и две красных машины "Авангард", а также пять единиц специализированной техники для Брянского троллейбусного управления, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Троллейбусы "Адмирал" закупают по лизинговой программе. Всего Брянск получит 64 машины этой марки до конца 2024 года. В депо прибыло 12 троллейбусов "Авангард". Планировали закупить 36, но поставщик сорвал заказ. В следующем году будут заключать новый контракт.

Семь "Авангардов" выехали на линию. Они ходят по маршруту №14.

"Адмиралы" выедут на улицы с 1 января 2023 года. Пока они проходят процедуры приемки и пуско-наладки.

Жители просят после прихода новых троллейбусов возобновить маршрут №3, который ходил из Советского района в Бежицкий. Горожане считают, что это более востребованный маршрут, нежели №14, который дублируется автобусами.