Брянский суд не изменил приговор директору колледжа. В Клинцах директор педагогического колледжа стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в 2019 году руководитель образовательного учреждения дал указание находящейся в его подчинении сотруднице подготовить фиктивные договоры на оказание услуг по выполнению работ в колледже. Опасаясь увольнения, женщина составила и предоставила ему на подпись пять фиктивных трудовых договоров, в том числе на саму себя. Он подписал договоры и через подчиненных сотрудников попросил обналичить денежные средства за якобы выполненные работы, поступившие на счета фиктивно трудоустроенных лиц, и передать их ему. Общая сумма ущерба, причиненная колледжу и Департаменту образования и науки Брянской области, превысила 70 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд на три года запретил ему занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций.

- Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат обжаловали его в вышестоящей судебной инстанции, - говорят в прокуратуре. - Брянский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены приговора, оставив апелляционные жалобы без удовлетворения.