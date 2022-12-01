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НовостиОбщество1 декабря 2022 6:58

В Брянске Славянский мост планируют достроить в первом квартале 2023 года

Подрядчик не справляется одновременно с двумя объектами
Марина АНТОНОВА

В Брянске Славянский мост обещают достроить в первом квартале 2023 года. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на прямой линии 30 ноября.

У подрядчика возникли сложности со сдачей этого объекта. Он не справляется одновременно с двумя мостами, по которым выиграл контракты. Второй находится на трассе по дороге в Москву в Калужской области.

Славянский мост обещали открыть для движения сначала ко Дню города 17 сентября, затем к Новому году, в декабре заканчивается контракт. Теперь сроки двинулись еще на три месяца.

А вот вторую часть Литейного моста строить не собираются. По словам главы региона, он еще послужит горожанам. Только следовало бы положить на дорогу новый асфальт.