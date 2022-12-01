В Брянской области создали добровольные отряды самообороны

В Брянской области созданы добровольные отряды самообороны. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз, отвечая на вопрос на прямой линии, которая состоялась 30 ноября.

Отряды созданы в определенных ведомствах - пограничном управлении, Минобороны и других. Численность их глава региона не назвал. Но отметил, что количество постоянно увеличивается, исходя из потребностей.

Александр Богомаз сообщил, что пожар на нефтеналивных резервуарах в Суражском районе 30 ноября потушили за 4 часа. В Брянске пожарным понадобилось около полутора суток, чтобы справиться с подобным возгоранием.