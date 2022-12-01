Брянский губернатор Александр Богомаз обещал пожаловаться на депутата Игоря Алехина в прокуратуру

Брянский губернатор Александр Богомаз планирует пожаловаться в прокуратуру на депутата облдумы и владельца крупного застройщика Игоря Алехина в прокуратуру. Поводом послужила дорога по улице Строкина, ведущая к жилищному комплексу. Точнее, ее отсутствие,

На свой путь к дому пожаловался жилец на прямой линии губернатора. Он сказал, что несколько месяцев назад застройщик выровнял дорогу грейдером, но этого хватило ненадолго.

Разбитый участок дороги ведет к двум жилым домам, позади находится храм Петра и Февронии, на этом же участке дороги белорусы начали возводить социальную 16-этажку. Часть улицы Строкина заасфальтирована. Улицу Визнюка, которая тоже подходит к этим домам с другой стороны, не достроили.

Глава региона отметил, что квартиры в этом жилищном комплексе стоят больше 90 тысяч рублей за квадратный метр. Но, несмотря на это, застройщик свои обещания из рекламы не выполняет. Поэтому он обратится в прокуратуру. По словам губернатора, брянские застройщики не берутся за строительство социального жилья для сирот, врачей, тренеров. А постройка школ, детских садов и дорог позволяет им увеличивать стоимость квадратного метра жилья.

Застройщики асфальтируют только дворовые проезды. И ждут, когда власти сделают дорогу общего пользования. На старом аэропорту построили улицу Счастливую, строят улицу Визнюка и Ильи Иванова. Но так и не начали строить улицу Войстроченко, вдоль которой расположено уже много домов и продолжается активное строительство.