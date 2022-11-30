Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Володарском районе Брянска при пожаре в жилом доме погиб 65-летний мужчина. Сигнал о ЧП на улице Суворова на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 29 ноября в 19.36. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты ПСЧ-4 и ПСЧ-5 в составе трех отделений на пожарных автоцистернах. На месте установили, что горит жилой дом.

- В 20.07 пожар локализовали, в 20.32 потушили полностью, - говорят в региональном МЧС. - На тушении работали три пожарных ручных ствола и два звена газодымозащитной службы. В огне погиб 65-летний хозяин дома.

Сейчас здесь работают следователи. Они осматривают место ЧП после тушения пожара.

- Проводится осмотр, будут назначены экспертизы, направленные на выяснение всех обстоятельств пожара и гибели мужчины, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.