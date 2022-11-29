В Брянске комитет по ЖКХ выплатит 50 тысяч рублей за укус собаки ребенка

В Брянске комитет по ЖКХ Брянской городской администрации выплатит 50 тысяч рублей в качестве компенсации за укус бездомной собаки ребенка. В апреле этого года пес напал на пятилетнего мальчика возле жилого дома на улице Авиационной. Собака укусила за бедро.

- В связи с полученной раной ребенку оказывалась медицинская помощь, - говорят в прокуратуре. - Он перенес нервное потрясение, моральные и физические страдания.

В суде иск удовлетворили. На ответчика возложили обязанность выплатить 50 тысяч рублей законным представителям ребенка.

Решение судапока не вступило в законную силу.