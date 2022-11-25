В Почепе построили детский сад на 200 мест

Фото: Александр Богомаз.

В брянском городе Почеп построили детский сад на 200 мест. 120 из них предназначены для детей до трех лет. В дошкольном учреждении откроют десять групп: четыре ясельных, шесть - для ребят постарше.

- Хотя изначально планировалась лишь пристройка на 55 мест, было принято решение строить полноценный детский сад, - написал губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, в детском саду есть все для развития и воспитания детей. Это просторные игровые комнаты и спальни, оснащенный пищеблок, спортивный и музыкальный залы, музей, кабинет робототехники, оборудованный медидинский блок, кабинет логопеда.