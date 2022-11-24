Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске полицейские поймали «домушника-поджигателя» из Тюменской области. В результате пожара пострадал частный дом, расположенный в Володарском районе. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские установили, что виновником пожара является 29-летний мужчина без определенного места жительства. Он приехал из Тюменской области. Злоумышленник пытался скрыться в одном из частных нежилых домов, расположенном неподалеку. Во время задержания у него нашли похищенные из горевшего домовладения мешок, одежда и продукты.

На допросе мужчина рассказал, что залез в чужой дом через окно, в качестве источника света он использовал свечку. Кроме хозяйских вещей в поле зрения злоумышленника попало и спиртное. Он выпил и уснул. Разбудил его запах гари. Он поспешил скрыться с похищенным.

- Сейчас задержанный арестован, - говорят в полиции. – По факту кражи завели уголовное дело.