СТАРТОВАЛ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ДОБРЫЙ И ЗЛОЙ ГАЗ»

Компания «Газпром газораспределение Брянск» объявляет детский творческий конкурс «Добрый и злой газ», направленный на пропаганду безопасного использования газа в быту.

В рамках конкурса будут рассматриваться творческие работы в формате видеороликов для социальных сетей хронометражом не более 60 секунд.

Тема - правила безопасного обращения с газовыми приборами в быту.

!!Участники конкурса совместно с родителями должны соблюдать правила техники безопасности в случае организации съемок с использованием бытовых газовых приборов

В конкурсе могут принимать участие учащиеся в следующих категориях:

- младшая группа – 7-10 лет;

- средняя группа – 11-15 лет.

Конкурсные работы отправляются до 15 декабря 2022 года в Telegram по номеру +7 910 293 53 13. Подробнее на странице Газпром газораспределение Брянск ВКонтакте https://vk.com/wall-65393252_678

Реклама.Организатор АО «Газпром газораспределение Брянск». Сроки проведения с 24 ноября до 15 декабря 2022 года.