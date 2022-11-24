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НовостиОбщество24 ноября 2022 9:50

В Брянской области ищут 34-летнего Алексея Храменка

Мужчина 23 сентября пропал в областном центре
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 34-летнего Алексея Храменка. Мужчина пропал 23 сентября в областном центре. С этого дня его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. В чем был одет – неизвестно.

- Мужчина может находиться в вашем городе или районе, - пишут волонтеры.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, поросят сообщать по телефонам: 8 (800) -700-52 или 112.