Брянского пожарного Александра Мерзлякова посмертно наградили орденом Мужества

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Брянского пожарного Александра Мерзлякова за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации посмертно наградили орденом Мужества. Он погиб во время спецоперации на Украине. В среду, 23 ноября, память героя увековечили. В пожарно-спасательной части №50 по охране п. Московский ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» торжественно в его честь открыли мемориальную доску. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

24 июня 2022 года Александр ушел добровольцем защищать Родину. 19 августа при обстреле села Червоный Шахтер Изюмского района Харьковской области Александр, защищая товарища, погиб. Ему было 37 лет.

Александр Мерзляков родом из поселка Мяунджа Магаданской области. С 2003 года проходил срочную службу в Наро-Фоминске в 330-й отдельном гвардейском инженерно-cаперном батальоне. Через два года после демобилизации вместе со всей семьей переехал в Почеп Брянской области. Женился, воспитывал шестерых детей.

В 2018 году он устроился пожарным в пожарно-спасательную части №50 по охране п. Московский ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр». Через четыре года стал начальником караула. Коллеги вспоминают Александра как ответственного, надежного, отзывчивого человека. В 2021 году Александра признали лучшим работником.

На открытии мемориальной доски присутствовали родственники, друзья, педагоги и учащиеся Добродеевской школы, представители администрации и военный комиссар Почепского района.. Участники митинга почтили минутой молчания память Александра Мерзлякова геройски погибшего, закрывшего собой сослуживца при обстреле.