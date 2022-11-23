В брянском Дятькове задержали мужчину, который зарезал 22-летнего парня

В брянском городе Дятьково задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он зарезал знакомого. По версии следствия, ночью в субботу, 19 ноября, подозреваемый находился на лестнице перед входом в развлекательное заведение на улице Дмитрия Ульянова. Он поссорился с 22-летним знакомым. После ударил его не меньше двух раз ножом в живот и грудь.

В тот же день потерпевший скончался в больнице от полученных ран.

- В настоящее время подозреваемый допрошен следователем, ему предъявлено обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следственный орган ходатайствует перед судом о заключении обвиняемого под стражу.