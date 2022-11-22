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НовостиОбщество22 ноября 2022 13:00

В Брянск приедут 14 новых троллейбусов по лизинговой программе

Срок поставки машин по контракту - до 1 декабря
Марина АНТОНОВА
Фото: vk.com, "Транспортные фанаты".

Фото: vk.com, "Транспортные фанаты".

В Брянск приедут 14 новых троллейбусов по лизинговой программе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Срок поставки машин по контракту - до 1 декабря.

Контракт заключила компания «ПК Транспортные системы» с АО «Государственная транспортная лизинговая компания», сообщают в пресс-службе компании. Троллейбусы произведут на Энгельсском заводе электрического транспорта.

Первые машины уже заметили в Брянске по дороге в депо №1 на проспекте Станке Димитрова 18 ноября.

Троллейбусы "Адмирал" низкопольные, вмещают 96 пассажиров, 33 места - сидячие. Запас автономного хода - до 12 километров.