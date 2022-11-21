В Брянске ювелир обманул своего заказчика

В Брянске 68-летний ювелир обманул своего заказчика. Мужчину осудили за мошенничество на год лишения свободы условно с испытательным сроком на год, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что к ювелиру обратился заказчик в июне 2019 года. Он попросил изготовить два кольца из золота. Прислал фото изделий. В счет приобретения материала ювелир попросил перевести 30 тысяч рублей на банковскую карту своей знакомой.

Заказ обещал выполнить до сентября 2019 года. В итоге заказчик не получил ни денег, ни колец.