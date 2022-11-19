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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 11:26

Брянский поселок Белая Березка остался без света после обстрела ВСУ

Через полтора часа электроснабжение восстановили
Марина АНТОНОВА

Брянский поселок Белая Березка в Трубчевском районе остался без света после обстрела ВСУ. Снаряды прилетали в населенный пункт вечером в пятницу, 18 ноября.

- Повреждено электроснабжение, написал губернатор Александр БОгомаз. - В поселке отсутствует электричество. Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после прекращения обстрелов и работы оперативных служб.

Электроснабжение восстановили около половины восьмого вечера.

За день до этого 17 ноября Белую Березку тоже обстреливали. Десять снарядов упали в бывший пионерский лагерь имени Гагарина.