Житель Брянска убил бывшую тещу

44-летнего жителя Брянска, уроженца Узбекской ССР, обвиняют в убийстве бывшей тещи, а также в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в конце марта вечером пьяный мужчина был в своей квартире на улице Луначарского. Он спровоцировал конфликт с бывшей женой - замахивался на нее ножом, в области груди нанес резаную рану.

На крики дочери выбежали теща. Пожилая женщина закрыла собой дочь. Мужчина ударил ее ножом в шею и грудь. Пенсионерка умерла в тот же вечер. В квартире был еще 17-летний сын фигуранта. Он повалил отца на пол и смог вырвать из рук нож. Но тот успел ранить парня.

- В ходе расследования обвиняемый вину признал полностью, - говорят в прокуратуре.