В Брянске на улице Ильи Иванова прокладывают ливневку

Фото: МКУ "УЖКХ г. Брянска".

В Брянске на улице Ильи Иванова прокладывают ливневую канализацию. Работы ведет АО "Брянскавтодор", сообщают в МКУ "УЖКХ города Брянска".

Улица Ильи Иванова пройдет по территории старого аэропорта. С одной стороны она выходит на улицу Объездную в районе торгового центра "Аэропарк". Здесь строят разворотное кольцо, поэтому этот участок пока не открыли для движения.

С другой стороны улица Иванова должна соединиться с улицей Визнюка, которая пока не готова.

Контаркт на строительство новой дороги рассчитан до 2024 года. Подрядчику рекомендовали ускорить работы, рассчитанные на этот год.