Брянские организации заготовили мало песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог зимой

Брянские организации, которые обслуживают автомобильные дороги, заготовили песко-соляной смеси на 2022-2023 годы меньше установленной нормы. Это выяснилось во время проверки, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Ненадлежащее исполнение комплекса предусмотренных законодательством о безопасности дорожного движения мер, направленных на содержание автомобильных дорог в условиях понижения температуры атмосферного воздуха при условии отсутствия необходимого объема песко-соляной смеси может создать условия, влекущие реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, - говорят в надзорном ведомстве.

Руководителям дорожных организаций ООО «Клинцовская дорожная компания» и АО «ДЭП-40» объявили предостережения.