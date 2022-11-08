В ДТП в Климовском районе погибли два 20-летних пассажира ВАЗа

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП в Климовском районе погибли два 20-летний пассажира ВАЗ-21061. Смертельная авария произошла около двух часов ночи 6 ноября, на 9-м километре дороги Чуровичи-Хоромное-Раковка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

21-летний водитель ВАЗа ехал со стороны села Чуровичи в сторону села Хоромное. Автомобилист выезжал с опасного поворота, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезался в дерево.

Водителя и 19-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами. Еще двое пассажиров погибли на месте аварии.

- У водителя установлено алкогольное опьянение и нет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, - говорят в Госавтоинспекции. - Автомобиль ВАЗ-21061 снят с учета в сентябре 2022 года.