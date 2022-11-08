В Брянске завершился первый этап ремонта площади Партизан

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске завершился первый этап капитального ремонта площади Партизан. Работы обошлись в 113,2 миллиона рублей.

Подрядчик успел выполнить ремонт вовремя. Работы начались в начале августа, длились три месяца. Привели в порядок и сам памятник. В прошлый раз площадь Партизан ремонтировали 13 лет назад. Но тогда только уложили новую тротуарную плитку.

- Подрядчик выровнял блоки памятника, очистил их пескоструйным аппаратом, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - На камни нанесли гидрофобную пропитку. Центральные ступени площади Партизан теперь из цельного гранита, территория вокруг нее - из гранитных крупноформатных термообработанных плит. Такое покрытие не будет скользким зимой. Под плитами - многослойное основание из песка, щебня, тощего бетона. Это позволит эксплуатировать площадь многие годы, продлив межремонтные сроки.

На тумбах заменили гранитные плиты. Камень для ремонта привезли с Урала, из Карелии и Гомельской области.

На площади Партизан сделали дополнительный лоток ливневой канализации. Памятник теперь освещают восемь светодиодных светильников направленного действия.

Второй этап реконструкции площади предполагает работы от монумента до краеведческого музея. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию на этот вид работ.