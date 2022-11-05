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НовостиОбщество5 ноября 2022 17:39

В Брянске от железнодорожного вокзала запустили новые рейсы автобусов

Теперь автотранспортом от Брянск-Орловского можно добраться в Климово, Мглин, Новозыбков, Сураж и Трубчевск
Марина АНТОНОВА

В Брянске в начале ноября запустили новые рейсы автобусов от железнодорожного вокзала. На них можно добраться в Климово, Мглин, Новозыбков, Сураж и Трубчевск. Рейсы выполняет Брянская автоколонна 1403.

Остановка автобусов находится у касс дальнего следования. На ней останавливается общественный транспорт, следующий в Володарский района. Билеты на автобусы можно приобрести у водителя.

Напомним, автобусное движение от железнодорожного вокзала по районам области открыли в начале сентября. Сначала запустили рейсы в Красную Гору, Стародуб, Погар и Навлю.

Расписание движения новых рейсов опубликовали в группе "Брянский автобус".