Ушел из жизни бывший глава администрации Бежицкого района Брянска Василий Ремизов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Ушел из жизни бывший руководитель администрации Бежицкого района Василий Ремизов. Ему было 72 года, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Василий Серафимович долгое время работал заместителем главы Бежицкой районной администрации. Он отвечал за вопросы жилищно-коммунального хозяйства. После стал главой.

- Профессионал высочайшего уровня, ответственный руководитель, талантливый организатор – таким Василий Серафимович Ремизов останется в светлой памяти коллег, жителей Бежицы и всего города Брянска, - говорится в некрологе.

Простится с Василием Ремизовым можно 4 ноября в 12.00 в ритуальном центре "Ангел" в Фокинском районе.