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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 12:12

В Брянске вступил в силу приговор четырем заместителям директора лицея №27

Их осудили за мошенничество
Марина АНТОНОВА

В Брянске вступил в силу приговор четырем заместителям директора лицея №27 за мошенничество. Двое из них получили реальные сроки - 4,5 и 3 года в колонии общего режима со штрафами 400 и 200 тысяч рублей соответственно. Еще двоим назначили условные сроки - 3 года и 4 месяца и 3 года 6 месяцев, а также штрафы 300 и 250 тысяч рублей. Осужденные пытались обжаловать приговор. Но апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Напомним, директора лицея №27 и четырех его заместителей обвиняли в том, что с 2017 по 2020 год в учреждении работали 13 "мертвых душ". Они были устроены на работу, но обязанностей не выполняли. Заратобная плата поступала на счет одного из заместителей. Всего они похитили 3 миллиона 697 тысяч бюджетных рублей.

Директор лицея №27 и депутат горсовета Игорь Афонин еще ожидает суда.