Под Брянском под колесами иномарки погиб пешеход

Под Брянском под колесами иномарки погиб 33-летний пешеход. Смертельная авария случилась около половины одиннадцатого вечера во вторник, 1 ноября, на 46-м километре дороги Обход города Брянска, сообщают в областной Госавтоинспекции.

55-летний водитель "Хендай Крета" ехал со стороны дороги Брянск-Дятьково в сторону смоленской трассы. Он сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход умер на месте аварии.

- В момент ДТП пешеход был одет в одежду темных тонов, без световозвращающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции. - В целях установления состояния опьянения у погибшего произведен забор биологических объектов.