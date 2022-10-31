41-летнего жителя Навлинского района будут судить за грабеж с применением насилия. Уголовное дело направили в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, вечером 4 сентября пьяный мужчина был на веранде дома 59-летнего жителя поселка Алтухово. Он попросил у хозяина денег в долг, чтобы купить спиртное. Но тот ему отказал.

Тогда гость ударил мужчину по шее, пробрался в дом и похитил из кошелька 6,5 тысячи рублей, которые остались от получения пенсии.

- В действиях фигуранта наличествует опасный рецидив преступлений, что является отягчающим наказание обстоятельством, - говорят в прокуратуре.