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НовостиОбщество31 октября 2022 11:52

Брянскую фирму оштрафовали на 787 тысяч рублей за загрязнение реки

Неочищенные сточные воды сбрасывали в реку Рожок - приток Судости
Марина АНТОНОВА

В Брянской области сельскохозяйственное предприятие оштрафовали на 787 тысяч рублей за загрязение реки Рожок в Почепском районе. Она является левобережным притоком Судости.

Предприятию выдали разрешение на сброс сточных вод в реку. Они должны были быть очищены до определнных нормативов.

- В ходе внеплановой выездной проверки, по результатам лабораторных исследований состава производственных сточных вод, сбрасываемых предприятием в реку Рожок, были выявлены превышения установленных нормативов предельно-допустимых концентраций, - говорят в пресс-службе Артибражного суда Брянской области. - Таким образом, вследствие сброса сточных вод, в которых установлены превышения нормативов ПДК загрязняющих веществ, компания причинила вред водному объекту, тем самым нарушив требования водного законодательства.

В доход федерального бюджета предприятие должно заплатить 787 тысяч 877 рублей в качестве возмещения нанесенного реке вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.