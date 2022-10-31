Брянскую фирму оштрафовали на 787 тысяч рублей за загрязнение реки

В Брянской области сельскохозяйственное предприятие оштрафовали на 787 тысяч рублей за загрязение реки Рожок в Почепском районе. Она является левобережным притоком Судости.

Предприятию выдали разрешение на сброс сточных вод в реку. Они должны были быть очищены до определнных нормативов.

- В ходе внеплановой выездной проверки, по результатам лабораторных исследований состава производственных сточных вод, сбрасываемых предприятием в реку Рожок, были выявлены превышения установленных нормативов предельно-допустимых концентраций, - говорят в пресс-службе Артибражного суда Брянской области. - Таким образом, вследствие сброса сточных вод, в которых установлены превышения нормативов ПДК загрязняющих веществ, компания причинила вред водному объекту, тем самым нарушив требования водного законодательства.

В доход федерального бюджета предприятие должно заплатить 787 тысяч 877 рублей в качестве возмещения нанесенного реке вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.