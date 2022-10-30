Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе при столкновении двух иномарок пострадал 62-летний водитель. ДТП произошло 29 октября около трех часов дня на 110 километре дороги "Подъезд к г.Брянску от автодороги М3 Украина". Об этом сообщают в УГИБДДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Нисан Ванетте» не учел дистанцию, из-за чего врезался в автомобиль «Тойота Королла», который остановился, чтобы повернуть налево, после чего опрокинулся.

- В ДТП водитель автомобиля «Ниссан Ванетте» получил различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину для осмотра доставили в больницу.